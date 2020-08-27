بغداد – أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الخميس، دعم بلادها لإبعاد العراق عن سياسة المحاور.

وقالت خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع وزير الدفاع العراقي، إن “بلادها تتعاون مع العراق للنجاح في القضاء على الإرهاب، وزيارتها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات”.

وأضافت، أن “فرنسا داعمة للعراق بشأن مكافحة كورونا، وأرسلت مساعدات بهذا الشأن، كما أن باريس مستعدة للاستمرار في برامج تدريب القوات العراقية، وهي تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور”.

من جهته قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن “الحكومة ستطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة، وزيارة بارلي تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري”.

ووصلت بارلي إلى بغداد صباح اليوم للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، وفقا لمكتبها.

المصدر: RT