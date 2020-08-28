ليبيا – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بحضور رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب في إسطنبول.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي للمشري آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين تركيا وطرابلس.

وزعم الرئيس التركي خلال اللقاء بأن بلاده تساند الشعب الليبي وأنها تعمل على المساعدة في حلحلة المشاكل الخدمية التي تعاني منها ليبيا، دون أن يوضح هل للمرتزقة السوريين الذيت ترسلهم بلاده إلى ليبيا وبينهم متطرفون ومقاتلون سابقون بتنظيم داعش علاقة بحلحلة المشاكل الخدمية ؟!.

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