أوكرانيا – دوى انفجار ضخم في مصفاة لتكرير النفط في مدينة أوديسا الأوكرانية الليلة الماضية، وعلى إثر ذلك انقطع التيار الكهربائي عن أحد الأحياء في المدينة المطلة على البحر الأسود.

ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام عن سكان في مدينة أوديسا، فقد حدث الانفجار في منتصف الليل، وبعد ذلك حدث انفجار في منطقة المحطة الكهربائية الواقعة بالقرب من المصفاة.

وقال شهود عيان إن خدمات الطوارئ والإسعاف عملت في مكان الحادث، كما تمت مشاهدة دخان أسود وأبخرة صاعدة من مكان الحادث.

ووفقا لمسؤولين في مدينة أوديسا فقد وقع الانفجار في محطة تحويل فرعية، وبعدها اشتعلت النيران في العشب الجاف في محيط المحطة.

وقال المسؤولون إن الحادث من الممكن أن يكون قد وقع بسبب خطأ من “صائدي المعادن” (أشخاص يقومون بسرقة المعادن الملونة بهدف بيعها)، الذين تسللوا إلى أراضي المصفاة وسرقوا كابلات كهرباء.

المصدر: “لينتا.رو”