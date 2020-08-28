إيطاليا – توصل نادي ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بشأن تمديد عقده لمدة عام ليواصل المهاجم السويدي مسيرته مع “الروسونيري”.

وحسب شبكة “سكاي” الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش وقع بالفعل على عقد لموسم واحد ينتهي في يونيو 2021 مقابل راتب يصل إلى 7 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يرتدي إبراهيموفيتش القميص رقم 9 بدلا من 21 في ميلان الموسم المقبل، ويعتقد الهداف الكبير السابق للروسونيري فيليبو إنزاغي أن اللعنة سوف تنتهي.

وأصبح هذا الرقم ثقيلا على أي لاعب يرتديه منذ رحيل إنزاغي، ولم ينجح توريس وهيغواين وبيونتيك والكثير من الأسماء في التألق به.

وقال إنزاغي في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت”: “هذا الأمر يجعلني أبتسم.. ارتداء القميص رقم 9 صعب على أي شخص لكن اللعنة غير موجودة”.

واستطرد: “إذا ارتدى إبراهيموفيتش القميص رقم 9 فيمكن اعتبار أن اللعنة قد انتهت بالفعل..إنه قميص مهم وسيسجل به الكثير من الأهداف مرة أخرى”.

وسجل إبراهيموفيتش منذ عودته لسان سيرو في يناير الماضي 10 أهداف في الدوري، وصنع خمسة أخرى في 18 مباراة، وقاد الفريق للعودة إلى المشاركة الأوروبية من بوابة الدوري الأوروبي.

المصدر:sport.sky.it