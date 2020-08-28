الأردن – دخل قرار الحكومة الأردنية فرض حظر تجول شامل في محافظتي عمّان والزرقاء حيز التفيذ، اعتبارا من الساعة 11 من ليل الخميس وحتى الساعة 11 من ليل الجمعة.

ودوت صافرات الإنذار إيذانا ببدء سريان حظر التجول في المحافظتين.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، أعلن خلال إيجاز صحفي الأربعاء عن حظر شامل للتجول الجمعة في محافظتي عمّان والزرقاء.

وأكد العضايلة، أن التصاريح الإلكترونية لا تخول حامليها في عمان والزرقاء الحركة خلال ساعات الحظر الشامل.

وِأشار إلى أنه ستمنح تصاريح لعدد محدود من العاملين على إدامة عمل بعض القطاعات الحيوية، بما فيها وسائل الإعلام، وستصدر عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بنفس الآلية التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقا.

كما يستثنى من تطبيق الحظر الشامل، الكوادر الطبية والتمريضية العاملة.

وبعد انتهاء الحظر الشامل، في المحافظتين سيعود الحظر الاعتيادي المعمول به حاليا في جميع أنحاء المملكة، والذي يستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت 29 أغسطس، وتكون التصاريح الإلكترونية الصادرة فاعلة خلال ساعات الحظر الاعتيادي.

المصدر: موقع “خبرني”