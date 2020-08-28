ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس اتصالا هاتفيا من سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير البريطاني عبر خلال الاتصال بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق عن دعم بلاده لمبادرة السلام التي اعلنها السراج في الـ 21 من شهر أغسطس الماضي، مؤكداً أن حكومة المملكة المتحدة ستعمل على إنجاح المسار السياسي ودعم جهود رئيس المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون وتطوير عملية التنسيق والتواصل بين البلدين.