العراق – أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي امس، إن السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن بغداد تتطلع إلى تعزيز العلاقات بما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.

وورد في بيان حكومي، أن “الكاظمي استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبد الله، والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة”.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن “السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين”.

وأكد رئيس الحكومة العراقية أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، بما يؤمّن مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي أن “المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام الى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع الى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.

وأشار إلى أن “بلاده تتطلع الى زيارة الكاظمي للمملكة العربية السعودية”.

وبحث الكاظمي مع الوفد السعودي، التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق.

المصدر: RT