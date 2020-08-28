السعودية – كشف موقع GOAL السبب وراء طلب المهاجم السوري عمر السومة، من إدارة الأهلي السعودي الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون أي مقدمات.

وذكر الموقع أن السومة أخطر المقربين منه أن تولي طارق كيال منصب المشرف العام على الكرة، يعني كتابة شهادة نهاية مسيرته بقلعة “الراقي” بصفة نهائية.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي تواصلت مع نظيرتها في النادي السعودي للاستيضاح عن المتبقي من عقد اللاعب، وإن كانت هناك نية لبيع عقده خلال موسم الانتقالات الجاري.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع أهلي جدة نهاية الموسم الجاري، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يطلب بها الرحيل عن صفوف الفريق، إذ كانت المرة الأولى الموسم الماضي في عهد المدير الفني برانكو، وذلك على إثر خلاف في وجهات النظر الفنية بينهما.

وارتدى السومة قميص الأهلي في يوليو 2014، قادما من القادسية الكويتي، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2021 المقبل، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته.

وشارك السومة في 182 مباراة في جميع المسابقات مع الأهلي، سجل خلالها 165 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

يذكر أن المهاجم السوري خاض في الموسم الجاري 25 مباراة في مختلف البطولات مع “الراقي”، سجل خلالها 21 هدفا، وصنع اثنين آخرين.

المصدر: goal