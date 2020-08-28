المكسيك.. أكثر من 6 آلاف إصابة و626 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك.. أكثر من 6 آلاف إصابة و626 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك – أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6026 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة لغاية يوم امس الخميس .

وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 579 ألفا و914 حالة مؤكدة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 62076 شخصا.

وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

المصدر: وكالات