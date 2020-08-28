بروكسل – أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف ينظر في كيفية تجنب الصدامات العرضية في شرق المتوسط، ويؤيد الجهود الألمانية لنزع فتيل الخلاف المتفاقم بين تركيا واليونان هناك.

وقال ستولتنبرغ لوكالة “رويترز” بعد مشاركته في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، إن الحلف يدرس إجراءات منع الاشتباك لتجنب وقوع حوادث بحرية في منطقة تعاني من الاحتقان بشكل متزايد، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأضاف: “أدرس أيضا إمكانية تطوير الحلف لآليات منع وقوع الحوادث، وهي مجموعة من آليات منع الاشتباك”، مشيرا إلى خطر يشكله “وجود عدة سفن وعتاد عسكري في منطقة محدودة للغاية”، مضيفا أن ذلك “بحد ذاته يشكل أحد أسباب القلق”.

وقال ستولتنبرغ إنه ينبغي دعم الاجتماعات المكوكية التي عقدها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا الأسبوع في أثينا وأنقرة لتهدئة التوتر بين الدولتين.

وأشار إلى أهمية دعم الجهود الألمانية الرامية إلى تهدئة التوتر بين تركيا واليونان عن طريق إنشاء منصة للحوار والمحادثات بين الدولتين العضوين في الحلف.

و”آلية منع الاشتباك”، تتضمن إطلاق قنوات اتصال بين الجيوش المتنافسة في رقعة محددة، على غرار القنوات المفتوحة بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا.

المصدر: رويترز