بدء الحديث في البرلمان الأوروبي عن شراء اللقاح الروسي ضد كورونا

بدء الحديث في البرلمان الأوروبي عن شراء اللقاح الروسي ضد كورونا

بروكسل – تحدث عضو البرلمان الأوروبي نيكولاي غونزاليس كاساريس، على مستوى رسمي، عن شراء اللقاح الروسي ضد كوفيد-19.

وأرسل كاساريس طلبا بهذا الخصوص إلى المفوضية الأوروبية.

وأعرب البرلماني الأوروبي عن قلقه، بخصوص هل تتوفر لدى الاتحاد الأوروبي إمدادات كافية من اللقاح ضد الإنفلونزا، التي قد يتزامن تفشيها مع موجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما حدث مع الموجة الأولى من الوباء في يناير – فبراير 2020.

وتساءل كاساريس عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يخطط لإجراء تطعيم جماعي للسكان، وما إذا كانت المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية شراء لقاح ضد فيروس كورونا من روسيا.

المصدر: لينتا رو