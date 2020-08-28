ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن تفاقم الوضع في طرابلس يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأساسية المجتمع الدولي الذي وضع ليبيا تحت البند السابع.

الجازوي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أضاف أن المجتمع الدولي تقاعس ولم يستطع أن ينهي خلافاته حول القضية الليبية فلم يحرك ساكنا ولم يبد حراكا في تطبيق الاتفاق السياسي الذي رعاه ووقع برعايته بل تقدم خطوات في سبيل إعاقته من خلال التعامل مع ماوصفها بـ”الأجسام الموازية” وكافأ المعرقلين، بأن أصبحوا أطرافا رئيسة ومنهم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) على حد تعبيره.

وبحسب الجازوي يأتي بعد ذلك الفساد وسوء استخدام السلطة للمتنفذين ليأخذ نصيبه من الأسباب لتردي الأوضاع الاقتصادية.

عضو مجلس الدولة الاستشاري رأى أنه لا يجب إغفال مساهمة من لا يريد نجاحا لـ”الثورة” كي يعيد نفوذه ومصالحه ومنافعه من النظام السابق.