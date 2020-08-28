إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية امس أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، مستعد لتقديم استقالته من النادي الكتالوني خلال الفترة الحالية في حالة وحيدة.

وذكرت القناة الكتالونية الثالثة أن بارتوميو مستعد للاستقالة فقط إذا ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، وأعلن استمراره مع برشلونة علنا، وعدم رغبته فى وجود الرئيس بمنصبه.

وكشف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، يوم االجمعة الماضي، أن سبب رفض النجم الأرجنتيني الاستمرار مع نادي برشلونة، هو موقفه من رئيس النادي الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال “الشيرنجيتو” إن ليونيل ميسي يشعر بالغضب من احتمالية استمراره مع برشلونة، لأن قيامه بعمل جيد مع الفريق خلال الموسم المقبل في “كامب نو”، سيضيف لرصيد جوسيب ماريا بارتوميو في انتخابات الرئاسة.

وأرسل ميسى مؤخرا فاكسا رسميا إلى برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم، لكن تؤكد إدارة النادي على أن بند الخروج الذي يرغب النجم الأرجنتيني في تفعيله انتهى في 10 يونيو الماضي، ولا يوجد شيء لمناقشته مع “البرغوث”.

المصدر: وكالات