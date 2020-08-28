إنجلترا – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع البرازيلي تياغو سيلفا، المدافع السابق لميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن سيلفا البالغ 35 عاما وقع على عقد مع “البلوز” لمدة عام واحد، مع خيار التجديد لعام ثان.

وقال سيلفا: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي. يسعدني أن أكون جزءا من تشكيلة فرانك لامبارد المثيرة للموسم المقبل، وأنا هنا لبدء تحد من أجل الألقاب. نراكم قريبا مع جماهير البلوز، وأتطلع للعب في ستامفورد بريدج”.

يذكر أن سيلفا انتقل إلى تشيلسي في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع سان جيرمان هذا الصيف.

وحل تشيلسي ثالثا الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا. لكن دفاعه أظهر ثغرات أحيانا، واهتزت شباكه 45 مرة في 38 جولة من “البريميرليغ”.

وكان سان جيرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا قد شكر عبر رئيسه القطري ناصر الخليفي سيلفا على مسيرته الطويلة في النادي، قائلا: “تياغو، شكرا لثماني سنوات لا تنسى، مليئة بذكريات دائمة، وعلى مشاركتك وتفانيك. ستكون إلى الأبد أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، ومكانتك الأسطورية هنا في باريس سان جيرمان ستظل إلى الأبد”.

وأحرز سيلفا، القادم من ميلان الايطالي في 2012، مع سان جيرمان لقب الدوري المحلي سبع مرات والكأس خمس مرات وكأس الرابطة في 6 مناسبات.

المصدر: وكالات