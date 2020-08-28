ليبيا – أجرى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي.

خارجية الوفاق أشارت عبر مكتبها الاعلامي إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا خاصة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.

كما ناقش الجانبان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في البلدين والاطمئنان على الوضع داخلهما وتنسيق الجهود في محاربة هذا الوباء في ظل التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي وجمهورية الصين الشعبية بالإضافة لمتابعة الاستثمارات الليبية في زامبيا والعمل على المحافظة عليها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.