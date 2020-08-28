سيوف عربية تعرض في معرض الأسلحة القديمة في بطرسبورغ

سيوف عربية تعرض في معرض الأسلحة القديمة في بطرسبورغ

روسيا – افتتح في متحف التاريخ العسكري التابع لوزارة الدفاع في بطرسبورغ معرض بعنوان “فن صناعة الأسلحة للقرون الـ17 – 19”.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي. ومثلت كل من مدن موسكو وبطرسبورغ وتولا وسيستروريتسك الروسية مدارس لها لفن صناعة الأسلحة البيضاء والنارية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي أن مصنع الأسلحة في مدينة سيستروريتسك قدم في المعرض بندقية صيد تابعة للإمبراطور بطرس الأكبر (1688 – 1725) وعليها خاتمه الإمبراطوري الشخصي.

وأتيحت لضيوف المعرض كذلك فرصة للاطلاع على مسدس تابع للإمبراطور نيقولاي الثاني (1894 – 1917) تم تصنيعه على نمط أسلحة القوقاز النارية وحفر على قبضته تحت التاج الإمبراطوري حرف P (ما يعني بيت رومانوف) وسيف الامبراطور ألكسندر الأول ( 1801 – 1825).

وعلاوة على ذلك توجد في المعرض كذلك نماذج من الأسلحة البيضاء والنارية القديمة من بلدان أوروبا. وبينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وغيرها. أما بلدان الشرق فتمثلها السيوف والخناجر العربية والجمبيات اليمانية التقليدية والسيوف والخناجر والمسدسات العثمانية والبنادق الفارسية وأسلحة الساموراي اليابانية ومجموعة من دروع الجندي الهندي تعود إلى القرن الـ19.

المصدر: تاس