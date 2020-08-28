فرنسا – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء امس الخميس، أنها سجلت 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم السابق (5429)، في أعلى حصيلة منذ مطلع مايو وانتهاء الإغلاق.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغ 259698 حالة.

وأضافت أن 4535 مريضا مصابون بـ”COVID-19″ وقيد العلاج في المستشفيات، بمن فيهم 381 مريضا في وحدات العناية المركزة.

جدير بالذكر أن أكبر حصيلة سجلتها فرنسا منذ انتشار الفيروس بلغت 7578، وتم الإبلاغ عنها في 30 مارس الماضي.

ومنذ بداية الوباء توفي في فرنسا 30576 شخصا بالفيروس.

المصدر: رويترز