إنجلترا – أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن خشيته من أن يؤدي ارتفاع عدد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى إحداث أضرار في الموسم الجديد.

ورأى أرتيتا عشية مباراة درع المجتمع أنه يتعين على الأندية الاستعداد لخسارة لاعبين بسبب الفيروس في الأشهر المقبلة، مضيفا: “أنت تخطط فقط لفعل شيء ثم يكون اختبار هذا اللاعب إيجابيا، وهذا إيجابي كان إيجابيا كاذبا”.

ويتنافس أرسنال السبت مع ليفربول على لقب درع المجتمع وهي المباراة التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت النتائج الإيجابية المتزايدة علامة على أن الموسم على شفير الهاوية، قال المدرب البالغ 38 عاما: “نعم، وأعتقد لسوء الحظ أننا سنواجه حالات كثيرة فى المستقبل”.

ومن المرجح أن لا يشهد الدوري الإنجليزي أي تأجيل في موعد انطلاقه المحدد في في 12 سبتمبر المقبل.

وجاءت نتائج اختبارات “كوفيد-19″ للعديد من لاعبي فرق الدرجة الممتازة إيجابية منذ عودتهم من العطلة قبل انطلاق الموسم في 12 سبتمبر المقبل.

وأدت إصابة لاعبي وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا وتوتنهام تانغاي ندومبيلي بالفيروس إلى استبعادهما من تشكيلة من منتخب فرنسا الذي يخوض الشهر القادم دوري الأمم الأوروبية.

وكان أرتيتا أول مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز يصاب بـ”كوفيد-19” في مارس الماضي، قبل أيام فقط من تعليق النشاط الكروي في البلاد حتى منتصف يونيو.

المصدر: “رويترز”