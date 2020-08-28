مصر – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.9 مليون طن حتى الآن.

وجاء ذلك بحسب تقرير تلقاه وزير الزراعة المصري السيد القصير من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري أحمد العطار عن الصادرات الزراعية للفترة من مطلع يناير وحتى 26 أغسطس الجاري.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 3.940 مليون طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس (بطاطا)، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة (فريز)، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، وباذنجان.

ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح نحو 2.393 مليون طن، و0.674 مليون طن من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

المصدر: RT