ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن تظاهرات طرابلس قامت بها مجموعات من الشباب العاطلين عن العمل استغلوا بواسطة أصحاب الأجندات الخفية الذين يسعون لإسقاط حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي حسب زعمه.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف: “بـ200 دولار تستطيع تجنيد مثل هذه العينات، خبرنا أمثالهم أيام محاولات إسقاط المؤتمر الوطني العام، حيث استغلوا الفوضى والانفلات الأمني وهامش الحرية وحاجات الناس للكهرباء والماء والسيولة المالية”، مشددًا على أنه لا أثر من تحركهم على الواقع السياسي وأنه بعد أيام قليلة سيختفون من المشهد لأنها حركة لا جذور لها.

تصريحات معزب تأتي بالتزامن مع مظاهرات شعبية سلمية في طرابلس وعدة مدن ضد تردي الأوضاع المعشية وإنقطاع الخدمات عن المواطن، وتعرض هؤلاء المتظاهرون خلال الـ 4 أيام الماضية لإطلاق نار متكرر من قبل مسلحين تابعين للمجلس الرئاسي سقط على إثره عدد من الجرحى وإعتقال عدد من الشباب المشاركين في الحراك.