إسبانيا – كشف تقرير صحفي برازيلي، امس عن مفاجأة كبيرة، بطلب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، من زميله السابق نيمار نجم باريس سان جيرمان الحالي، مرافقته إلى مانشستر سيتي.

وأفادت عدة تقارير صحفية، بأن ميسي أبلغ برشلونة برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وبات قريبا من الانتقال لمانشستر سيتي بعقد يمتد لثلاث سنوات، للعمل مرة أخرى تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ووفقا لخورخي نيكولا، الصحفي في النسخة البرازيلية لشبكة “ESPN”، فإن ميسي اتصل مؤخرا بنيمار لدعوته للعب معه في فريق مانشستر سيتي.

وينتهي عقد النجم البرازيلي، الذي يحلم في العودة إلى برشلونة، في عام 2022 مع الفريق الباريسي.

وذكرت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء الماضي، أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، بعث رسالة عن طريق الفاكس للنادي الكتالوني أبلغ فيها رغبته في الرحيل.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى صفوف عدة أندية في مقدمتها، مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والثنائي الإيطالي: إنتر ميلان ويوفنتوس.

المصدر: وكالات