نائب في برلمان لاتفيا يدعو للتفاوض مع موسكو باللغة الروسية

نائب في برلمان لاتفيا يدعو للتفاوض مع موسكو باللغة الروسية

لاتيفيا – دعا النائب في برلمان لاتفيا جانيس أوربانوفيتش إلى إجراء مفاوضات مع موسكو باللغة الروسية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في ميناء ريغا.

واستشهد البرلماني ببيانات أظهرت انخفاض حجم البضائع المتداولة في الميناء المطل على بحر البلطيق خلال العام الجاري بنسبة 26.7% مقارنة بالعام الماضي.

وأعرب أوربانوفيتش عن ثقته في أن الشحن والوظائف في الميناء يمكن أن تتحسن بفضل توطيد علاقات براغماتية مع روسيا.

وطالب أوربانوفيتش أحزاب الائتلاف الحاكم بتحمل كامل المسؤولية بشأن تطوير ميناء ريغا. ويسعى النائب لزيادة ترانزيت البضائع عبر لاتفيا على حساب موانئ أخرى مطلة على بحر البلطيق مثل كلايبيدا في ليتوانيا وسان بطرسبورغ في روسيا.

وكتب النائب في صفحته على موقع “فيسبوك” أن “الائتلاف الحاكم يجب عليه العمل لأن تذهب البضائع إلينا وليس إلى منافسينا في كلايبيدا وتالين وسان بطرسبورغ، ولكي يحدث ذلك يجب تنفيذ الكثير من العمل وإجراء اتصالات ومفاوضات مع موسكو.

وفي وقت سابق أفادت تقاير بأن الاتحاد الأوروبي رفض تمويل تحديث موانئ لاتفيا ومن ضمنها ريغا. وعلق على ذلك وزير النقل اللاتفي تاليس لينكيتيس قائلا إن “ازدهار الموانئ السابق لن يتكرر”.

وتعد اللغة اللاتفية اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية لاتفيا، على الرغم من أن اللغة الروسية تعد اللغة الأم لنحو 40% من سكان لاتفيا.

المصدر: وكالات