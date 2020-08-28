إيطاليا – أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو امس عن “أمله في فتح حوار بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمعارضة في البلاد”، مشددا على أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة.

وقالت وزارة الخارجية في روما، إن دي مايو أكد خلال محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، أن “إيطاليا تتابع الأحداث في بيلاروس باهتمام وقلق، وهي منخرطة مع الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف التوترات ومحاولة منع المزيد من القمع بحق السكان، المتظاهرين السلميين على وجه الخصوص”، منوها “بأهمية انتخابات حرة ونزيهة”.

وقال دي مايو لنظيره البيلاروسي إن “إيطاليا تأمل في أن يتطور حوار حقيقي وبناء بين الرئيس لوكاشينكو والمعارضة، يتم فيه الاعتراف بالتطلعات المشروعة للمواطنين البيلاروسيين، ويفضي إلى حل مستدام لمصلحة البلاد يباشر بإجراءات كالإفراج عن السجناء السياسيين”.

وكان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو اتهم دولا مجاورة لبلاده بالتدخل في شؤون بيلاروس، وممارسة الضغط عليها.

وأعلن مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون عقوبات ضد بيلاروس في اجتماع غير رسمي ببرلين، لكن لن يعتمدوها.

المصدر: آكي