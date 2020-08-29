أول سفينة مساعدات مصرية تصل بيروت ضمن الجسر البحري لمساندة لبنان

لبنان – وصلت صباح امس، أولى سفن الجسر البحري المصري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد انفجار المرفأ.

وذكرت السفارة المصرية في لبنان، أن السفينة المصرية تحمل على متنها 125 طنا من الزجاج المقدم من اتحاد الصناعات المصرية، للمساهمة في ترميم الخسائر المترتبة على انفجار ميناء بيروت البحري والتي شملت معظم أرجاء العاصمة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني لمواجهة محنة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك عبر إقامة جسرين جوي وبحري والبداية كانت بالجسر الجوي والذي شمل 16 طائرة عسكرية نقلت مئات الأطنان من المساعدات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأقلت أيضا عددا من الأطباء المصريين للمساهمة بجهودهم في علاج مصابي الانفجار والمرضى الذين يعانون أمراضا مختلفة.

المصدر: اليوم السابع