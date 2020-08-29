لبنان – تخطت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، امس عتبة الـ15 ألفا في لبنان، تزامنا مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق العام تحت ضغط قطاعات اقتصادية.

وسجلت وزارة الصحة 676 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ما رفع إجمالي الحالات المثبتة إلى 15613 إصابة بينها 148 وفاة.

وخلال عشرة أيام فقط، تم تسجيل 5855 إصابة جديدة، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي للإصابات.

وسجل لبنان معدلات إصابة يومية قياسية، خصوصا بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، ما رتب عبئا كبيرا على المستشفيات التي خرج عدد منها من الخدمة.

وأمام التفشي المتزايد للفيروس، أعادت السلطات فرض تدابير الإغلاق العام لأسبوعين اعتبارا من يوم الجمعة الماضي مع حظر تجول منذ السادسة مساء حتى السادسة صباحا، إلا أن قطاعات اقتصادية ومنتجة أبدت اعتراضها على اجراءات الإغلاق، ما دفع السلطات إلى تعديل توقيت حظر التجول والسماح للمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بفتح أبوابها حتى العاشرة مساء، على ألا يزيد عدد مرتاديها عن خمسين في المئة.

المصدر: وكالات