ليبيا – اعتبر رئيس مركز الأمّة الليبي للدراسات الاستراتيجية أنّ مدينة طرابلس باتت مقسّمة بين 3 محاور.

الأسمر أوضح في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أنّ المحور الأوّل يمثّله الشعب الذي خرج للتظاهر، والثاني المجلس الرئاسي والسراج، والثالث محور باشاآغا ومن يواليه _ وأولهم المشري_ من ميليشيات، وكذلك المتمركزون في مصراتة مسقط رأسه.

وأشار إلى دور المشري الكبير في الأزمة الحالية فهو عضو حزب العدالة والبناء الإخواني ورئيس المجلس الدولة الاستشاري بحسب قوله.

كما بيّن أنّ المشري هو المبادر بكلّ التصريحات الداعمة للترتيبات التركية على الأراضي الليبية، خاصّة بعد إبرام اتفاق 17 نوفمبر الخاصّ بترسيم الحدود والتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس.