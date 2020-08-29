أستراليا – تمكن علماء من جامعة يو ساوث ويلز (أونسو) في أستراليا من التعرف على لوح بابلي يعود تاريخه إلى 3700 عام باعتباره أقدم وأحدث جدول في الحسابات المثلثية في العالم !

مما يشير إلى أن البابليين سبقوا الإغريق القدماء في اختراع علم المثلثات لأكثر من 1500 عام.

وما هو أبلغ من ذلك، فإن الجدول الذي ظهر على اللوح الطيني في علم المثلثات يعتبر الأكثر دقة وكذلك الأقدم في العالم ، وأن البابليون هم من اكتشفوا قاعدة فيثاغورس قبل مئات السنين من العالم اليوناني الذي سميت القاعدة على اسمه.

و يعود السبب في ذلك هو أن النظام الستيني “السيكساجيسيمال” له كسور أكثر دقة من النظام العشري، مما يعني تقريب الأعداد بشكل أقل للعدد الصحيح. في حين أن النظام العشري يحوي رقمين فقط يمكن فيهما القسمة دون الحاجة إلى التقريب وهما الرقم اثنان وخمسة.

وهذا يعني أن نظام قاعدة الـ 60 أو النظام الستيني فيه دقة أكثر من النظام العشري بكثير خاصة فيما يتعلق بالكسور الصحيحة وتقريب الأعداد بشكل أقل وأكثر دقة في علم الرياضيات.

وبفضل فريق العلماء، يكون قد تم حل اللغز لهذا اللوح الطيني. وإضافة إلى ذلك ، فإن الطريقة البابلية لحساب القيم المثلثية يمكن أن تمثل طريقة حديثة لتدريس علم الرياضيات اليوم !

ويقول دانيال مانسفيلد أحد الباحثين: “تكشف أبحاثنا أن لوح بليمبتون 322 يصف أشكال زوايا المثلث باستخدام نوع جديد من علم المثلثات على أساس النسب وليس الزوايا والدوائر”.

وأضاف “إنه عمل رياضي رائع يدل على عبقرية لا حدود لها”.

المصدر : جريدة The daily Telegraph