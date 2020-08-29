اليمن – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التحالف العربي اعترض ودمر طائرة مسيرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون صوب نجران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي امس، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقها المسلحون الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

المصدر: وكالات