ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنّ فائز السراج يعي أنّ بإمكان فتحي باشاآغا قلب الطاولة عليه في طرابلس، ولذا سارع إلى اتّخاذ قراره هذا مستغلًّا وجود باشاغا في تركيا.

التكبالي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّ باشاآغا استبق الأحداث بأن أحضر مجموعة من الميليشيات من مصراتة، مشيرًا إلى أنّ فرح ميليشيات طرابلس بإقالة باشاآغا ناتج عن قلقها وخوفها من تجاوزها في مرحلة مقبلة.

وبين أنّ قلق ميليشيات طرابلس يتعلّق بشكل خاصّ بأن الأتراك يهيؤون بالتنسيق مع باشاآغا لفيلق تركماني للسيطرة على طرابلس واستبعادها من المشهد.

وحول إمكانية تدخّل تركي للعدول عن القرار، توقّع التكبالي أن يتدخّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإصلاح بين السراج وباشاآغا؛ لأنّ أيّ صراع الآن ليس في صالح الأتراك لكي لا تتأثر الشرعية المفتعلة التي يمثّلها السراج والناتجة عن مؤتمر الصخيرات؛ لأن البديل الشرعي والوحيد هو مجلس النواب.