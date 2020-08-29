الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات امس بنحو 1%، وذلك مع تراجع العملة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 1946.55 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينيتش، بعد أن تراجع 1.3% أمس .

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 1954.10 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب بنحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ أنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مقابل منافسيه، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

المصدر: “رويترز”