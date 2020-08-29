صربيا – ذكرت وسائل إعلام صربية امس أن لاعب الوسط الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الصربية عن فلاديمير ماتيسافيتش المدير الرياضي للاتحاد الصربي لكرة القدم، قوله إن قرار ماتيتش باعتزال اللعب على المستوى الدولي نهائي ولا رجعة فيه.

وقال المسؤول الصربي: “لم يذكر ماتيتش أي سبب آخر للاعتزال سوى إفساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا”.

وأضاف: “نحن نحترم القرار. فعمره 32 عاما وأمضى موسما مرهقا مع ناديه. اللعب في الأندية الأوروبية يتطلب الكثير من الجهد كما أننا ندرك ضرورة ضخ دماء جديدة في منتخبنا الوطني”.

وتوقع ماتيسافيتش اعتزال أكثر من لاعب صربي على الصعيد الدولي خلال عام أو عامين.

وكان ماتيتش انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي في 2017، وأحرز هدفين في 48 مباراة دولية خاضها مع منتخب صربيا الذي لا يزال يملك فرصة للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت بسبب أزمة كورونا الصحية إلى العام المقبل.

وسيلتقي منتخب صربيا في الثامن من أكتوبر المقبل مع نظيره النرويجي في قبل نهائي ملحق التصفيات وفي حالة فوزه فإنه سيواجه إسكتلندا أو إسرائيل في 12 نوفمبر على مكان في البطولة القارية.

المصدر: رويترز