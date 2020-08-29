الأردن – أكد رئيس نادي الفيصلي الأردني، أن مجلس الإدارة سيجتمع في الأيام المقبلة، لمناقشة التصرفات التي بدرت عن المحترف البولندي لوكاس عبر مواقع التواصل، واتخاذ العقوبة المناسبة.

وقال بكر العدوان رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية، امس: “العقوبة ستكون استنادا لما حمله عقده من بنود، وقد تصل إلى أشد من عقوبة فسخ العقد وقد لا تصل، ولا نريد استباق الأمور”.

وعن مصير بطولة الدوري، أجاب العدوان: “كنت من المطالبين بعدم إقامة المسابقة في ظل الظرف الاستئنائي الذي يعيشه العالم جراء جائحة كورونا”.

وأكمل: “أطالب الاتحاد الأردني التريث قبل اتخاذ قراره بشأن مصير الدوري، ونحن نتمنى السلامة لجميع اللاعبين”.

وتساءل العدوان: “لو قرر الاتحاد الأردني في الأيام المقبلة استئناف المباريات، ثم ظهرت إصابات جديدة، هل ستتوقف المسابقة مجددا؟ أعتقد أن الأمور ستزيد تعقيدا”.

وختم العدوان حديثه: “خضع لاعبو الفيصلي الخميس لفحوصات كورونا، والنتائج ستظهر السبت”.

وكان لوكاس قد نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورا للعزل الصحي منتقدا إياه وبما تقدمه وزارة الصحة لمصابي كورونا في الأردن.

المصدر: sarayanews