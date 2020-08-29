ليبيا – اعتبر المتحدث باسم ” شعبة الإعلام الحربي ” التابعة للرئاسي عبدالمالك أن قرار رئيسه وقائده الأعلى فائز السراج بشأن وقف باشاآغا عن العمل نجاحًا للصوص المال العام في برنامجهم بعد أن توعد الاخير بمحاربة الفساد.

وقال المدني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ، ” أن ماقام به السراج اليوم يوضح للناس بأنه عضو أساسي في مافيا الفساد وجزء لايتجزأ منه”.

وأضاف : ” بعد التحقيق مع اللواء البصير رئيس الطب العسكري والفضائح التي ظهرت في التحقيقات خلال اليومين السابقين وتبين أن المسؤول على التجاوزات والفساد هو وكيل وزارة الصحة محمد هيثم نتفاجأ اليوم بقرار للسراج منفردًا عن الرئاسي بإيقاف باشاآغا وإحالته للتحقيق بدل من إيقاف اللص محمد هيثم”.

وختم المدني قائلًا بأن : ” السراج وبهكذا تصرفات يكشف عن وجهه الحقيقي الذي كان يختفي ورائه ، نقول لك سوف نكون سداً منيعا ضدك وشركائكم كما وقفنا ضد المتمرد ، وأن غداً لناظره لقريب ” .

المرصد – متابعات