المكسيك – أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5824 إصابة جديدة بفيروس كورونا و552 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 585 ألفا و738 حالة حتى يوم أمس الجمعة، وحصيلة الضحايا إلى 63146 شخصا.

وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

المصدر: وكالات