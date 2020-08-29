ليبيا – رأى عضو مجلس النواب سعيد إمغيب أنّ هناك تحرّكًا لاستغلال المظاهرات بهدف إزاحة السراج واستبداله بباشاغا، بدعم تركي.

إمغيب قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إنّ هناك صراعًا كبيرًا احتدم بين الطرفين على خلفية توجيه المظاهرات، فالسراج اعتبرها شغبًا للإطاحة به، فيما باشاغا يحاول استغلالها متعهدًا بالدفاع عنها.

وأشار إلى أنّ العمل كان ينصبُّ على إدانة وتجريم السراج وإخراج باشاغا بصفته المنقذ والمصلح القادم، معتقدًا أن السراج أصبح منفردًا وحتى الدعم التركي قد يخسره، بحسب قوله.

وأضافَ عضو مجلس النواب: “الصدام قادم بين ميليشيات مصراتة وميليشيات طرابلس”.