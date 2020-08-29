أعلن رامون بلانيس السكرتير الفني لبرشلونة في حديث صحفي اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي الكتالوني تعمل جاهدة لإقناع ميسي بالبقاء في النادي خلال الفترة المقبلة، بعدما طالب بالرحيل هذا الصيف.

نفى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة خبر استقالته من منصبه وقال إنه لن يفعل ذلك في الوقت الحالي، وأكد أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

موجة غضب جماهيري خارج ملعب “كامب نو” معقل النادي الكتالوني وتوقعات بأحداث شغب تعبيرا عن سخطهم تجاه إدارة الفريق التي لن تنجح في إدارة ملف ليونيل ميسي.

أبلغ نجمه وقائده ميسي البالغ 33 عاما النادي الكاتالوني بالفاكس أنه يرغب في فسخ عقده “من جانب واحد”، بموجب البند الذي يسمح له القيام بذلك والذي انتهى في العاشر من يونيو الماضي.

أما الطلب الأخير لميسي فيبقى رحيل عدد من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا فى التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سببا في الهزيمة التاريخية.

حيث وجه المدير الرياضي إريك أبيدال انتقادا للأرجنتيني في يناير الماضي، عندما قال ضمنا أن اللاعبين من كانوا وراء إقالة فالفيردي.

وفي مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” في فبراير الفائت، أعلن ميسي أن الفريق لم يكن جيدا بما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ثم في أبريل، انتقد القائد الأرجنتيني إدارة النادي بعد حديثها عن عدم استعداد اللاعبين لقبول تخفيض الأجور من أجل مساعدة النادي في الصعوبات المالية التي يواجهها خلال جائحة فيروس كورونا.