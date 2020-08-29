الولايات المتحدة – قلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش تأخره بمجموعة لفوز بنتيجة 4-6 و6-4 و7-6 على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، ليبلغ بصعوبة نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس رغم معاناته من آلام بعنقه.

وسيواجه دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا في نهائي البطولة، الكندي ميلوش راونيتش الذي فاز بدوره على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-3.

واضطر الطبيب إلى التدخل مرتين لعلاج عنق دجوكوفيتش خلال المباراة التي امتدت لثلاث ساعات أمام المصنف الـ12 عالميا.

وسيسعى دجوكوفيتش المتوج بـ17 لقبا كبيرا إلى تحقيق لقبه الثاني في البطولة الأمريكية بعد عام 2018 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في دروات الماسترز المسجل باسم الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالميا بـ35 لقبا.

يذكر أن دجوكوفيتش وراونيتش التقيا سابقا في 10 مناسبات حسمها الصربي لمصلحته جميعا.

المصدر: أ ف ب