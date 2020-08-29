ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب زياد دغيم عن استنكاره لتصريحات عماد السايح المكلّف برئاسة المفوّضية العليا للانتخابات، حول إجراء استفتاء على مشروع الدستور.

دغيم أشار في تصريح لصحيفة المرصد إلى عدم وجود مشروع للدستور للاستفتاء عليه، بل مسوّدة باطلة بحكم قضائي.

وأوضح أنّ مجلس النواب أحال قانونًا للاستفتاء ولم يُحِل مشروعًا للدستور، مبيّنًا أنّ السايح ليس رئيسًا للمفوّضية بل مكلّفًا بها لاستحقاق وحيد، وهو انتخابات مجلس النواب عام 2014، ولا يحقّ لهذه المفوّضية وفق المادة 30 من الإعلان الدستوري إجراء أيّ استحقاق آخر حتى تتمّ إعادة تشكيلها.