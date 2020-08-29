إنجلترا – أعلن نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، اليوم السبت، ضم المهاجم الإسباني، من أصول برازيلية، رودريغو مورينو قادما من فالنسيا الإسباني.

وذكر ليدز في بيان رسمي، أن المهاجم الدولي البالغ 29 عاما وقع على عقد يمتد حتى 2024، في إطار صفقة “قياسية” للنادي.

وارتدى مورينو قميص ناديه الجديد، وأعرب عن سعادته ورغبته في بدء تحد جديد في مسيرته والمساهمة في تحقيق أهداف ليدز يونايتد في الموسم المقبل.

وفي أول تصريحاته عقب إتمام الصفقة، أوضح أن عملية التفاوض استمرت أسبوعين، مشيرا إلى أنه كان من المعلوم أن فالنسيا يعاني من مشكلات، جراء عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، أعرب فالنسيا في بيان رسمي عن “امتنانه الكبير للاعب على تفانيه ومجهوده، على مدار المواسم الستة الماضية”.

وأبرز النادي الإسباني أن مورينو شارك مع “الخفافيش” في “220 مباراة، وسجل 59 هدفا، وساهم في تتويج الفريق بكأس الملك”، متمنيا له “الأفضل في المرحلة الجديدة بمسيرته الرياضية في ليدز”.

وكشفت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 40 مليون يورو.

ويعاني فالنسيا من ضائقة مالية كبيرة، إثر جائحة كورونا، وهو ما دفع إدارته لبيع العديد من النجوم، أبرزهم القائد داني باريخو الذي رحل إلى فياريال.

المصدر: وكالات