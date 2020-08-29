سوريا – أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين لممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا أكجمال ماغتيموفا، دعم موسكو لعمل المنظمة في سوريا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء امس الجمعة، أنه تم “بحث الوضع في مجال ضمان الرعاية الصحية، ولاسيما في ظل وباء فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف البيان أن اللقاء ركز على “الجهود لإعادة إعمار المنشآت الطبية المتضررة، وضمان حصول السكان على خدمات الرعاية الصحية وتوفير الأدوية لهم”.

وأكد فرشينين للمسؤولة الدولية “الدعم الروسي لجهود منظمة الصحة العالمية في سوريا واستعداد موسكو للتعاون الفعال”.

المصدر: نوفوستي