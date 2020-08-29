روسيا – وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، امس مرسوما باستحداث جائزة “بطرس الأكبر”، والتي ستمنح لمن يساهم في تعزيز مكانة روسيا الدولية.

وسيتم منح الجائزة اعتبارا من العام 2022، وستمنح مرة كل خمس سنوات، لثلاثة أشخاص وتتضمن الجائزة تقديم مكافأة مالية من الحكومة الروسية بقيمة 3 ملايين روبل (نحو 40 ألف دولار).

كما ستمنح الجائزة للمساهمات في تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعة والنقل، وللإنجازات في العلوم والإدارة العامة والتعليم وحماية حقوق الإنسان، وكذلك للمساهمات في تعزيز القانون الدستوري والنظام في روسيا.

وستمنح الجائزة بقرار حكومي بناء على مقترحات من المجلس المشترك بين الإدارات الروسية. وستقلد الجائزة في الفترة من 1 – 9 يونيو من عام منح الجائزة، ليتزامن ذلك مع عيد ميلاد بيتر الأول (9 يونيو 1672).

المصدر: “تاس”