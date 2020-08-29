مقتل العشرات جراء الأمطار الموسمية في باكستان (صور)

مقتل العشرات جراء الأمطار الموسمية في باكستان (صور)

باكستان – لقي عشرات الأشخاص حتفهم نتيجة أمطار غزيرة هطلت في مختلف المناطق الباكستانية لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت السلطات مقتل 47 شخصا بسبب الأمطار والفيضانات الناجمة عنها في ولاية السند هذا الأسبوع، إضافة إلى 16 شخصا قتلوا في ولاية خيبر بختونخوا.

ومنذ الأحد الماضي، بلغت كمية الأمطار التي هطلت على عاصمة السند مدينة كراتشي حوالي 76 سنتيمترا، حين بدأت الأمطار الموسمية في اجتياح المدينة الساحلية، ما دفع السلطات إلى استخدام القوارب لإجلاء المحاصرين في الشوارع المغمورة بالمياه.

وتسببت الأمطار بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في كراتشي.

ومنذ يونيو الماضي تجاوز عدد ضحايا الحوادث المتعلقة بالأمطار في باكستان 150 شخصا.

وتهطل الأمطار الموسمية على باكستان في وقت تحاول فيه السلطات احتواء تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى وفاة قرابة 6300 شخص منذ فبراير الماضي.

المصدر: أسوشيتد برس