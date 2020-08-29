“نوفاتك” الروسية تورد أول شحنة غاز مسال إلى الإمارات

“نوفاتك” الروسية تورد أول شحنة غاز مسال إلى الإمارات

روسيا – افادت شركة الغاز الروسية “نوفاتك”، في بيان امس إنها وردت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للشركة الروسية فقد تم توريد الشحنة الأولى من مشروع الغاز في روسيا “يامال للغاز الطبيعي المسال” إلى الإمارات بموجب عقد فوري (قصير الأجل).

وأشارت “نوفاتك” إلى أن شركة تابعة لها نفذت الصفقة، وتم شحن دفعة الغاز هذه إلى محطة جبل علي للغاز الطبيعي المسال وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وعلق ليف فيودوسيف النائب الأول لرئيس “نوفاتك” على الصفقة قائلا: “مع تسليمنا الشحنة الأولى للإمارات تقوم “نوفاتيك” على توسيع جغرافية مستهلكي الغاز الطبيعي المسال لديها”.

وأضاف أن “قاعدة الموارد عالية القيمة في منطقة القطب الشمالي الروسي والتقنيات الحديثة المستخدمة في مشاريع الغاز الطبيعي لـ”نوفاتيك” والحلول اللوجستية تضمن إمدادات تنافسية من حيث التكلفة لأية سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال تقريبا”.

و”يامال للغاز الطبيعي المسال” هو مشروع روسي لتسييل الغاز الطبيعي قائم على أساس حقل جنوب تامبيسكوي. ويضم المشروع تحالف شركات دولية وتمتلك “نوفاتيك” في المشروع حصة 51%، و”توتال” الفرنسية 20%، و”سي أن بي سي” الصينية 20%، وصندوق طريق الحرير الصيني 20%.

وفي إطار المشروع تم إطلاق خطوط تكنولوجية لتسييل الغاز بطاقة إنتاجية تبلغ 5.5 مليون طن لكل خط.

وفي العام الماضي، أنتج المشروع 18.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: RT