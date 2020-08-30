أبوظبي – أغلقت الأسواق الخليجية الأحد أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي فيما عدا مؤشر دبي الذي تراجع لثالث جلسة على التوالي بعد ارتفاعات قوية قبلها، وذلك عقب أسبوع شهد تذبذبا لمختلف أسواق المنطقة.

وأغلقت خمس بورصات على ارتفاع، فيما سوق البحرين عطلة يومي الأحد والإثنين بمناسبة ذكرى عاشوراء، على أن تعود للعمل الثلاثاء.

واقتفت البورصات الخليجية الأسبوع الماضي، تطورات أسعار النفط، التي سجلت هي الأخرى تباينا، بفعل تغير عوامل الصعود والهبوط، خاصة في الولايات المتحدة التي تجاوزت أزمة إعصار “لورا”، بعد تأثير سلبي على الإنتاج.

وصعدت بورصة السعودية بنسبة 0.62 بالمئة إلى 7983.82 نقطة، مع صعود أسهم أرامكو السعودية 0.3 بالمئة، وسابك 0.7 بالمئة، وبنك الرياض 2.1 بالمئة.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.40 بالمئة إلى 9922.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم قامكو 3.6 بالمئة، والسلام 3.1 بالمئة، وصناعات قطر 2.6 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.38 بالمئة إلى 3751.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم عمان للاستثمارات والتمويل 2.1 بالمئة، والمطاحن العمانية ومسقط للتمويل 2 بالمئة لكل منهما.

وزاد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.37 بالمئة إلى 5874.51 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.52 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.41 بالمئة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.57 بالمئة إلى 1380.89 نقطة، مع ارتفاع أسهم بنك البحرين والكويت 2.5 بالمئة، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية 1.4 بالمئة، ألمنيوم البحرين 0.8 بالمئة.

وفي الإمارات، صعد مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.05 بالمئة إلى 4537.53 نقطة، بينما نزل مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34 بالمئة إلى 2261.47 نقطة.

الأناضول