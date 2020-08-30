سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

وفيما يلي قائمة بالوزراء الجدد:

– السيد المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء

– السيد العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع

– السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين

– السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف

– السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية

– السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية

– السيد الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية

– السيدة الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

– السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

– السيد عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام

– السيد اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية

– السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة

– السيد الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي

– السيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

– السيد المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

– السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

– السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة

– السيد الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية

– السيد أحمد السيد وزيراً للعدل

– السيد تمام رعد وزيراً للموارد المائية

– السيد الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية

– السيد المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل

– السيد بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية

– السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة

– السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة

– السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

– السيد المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء

– السيد محمد فايز البرشة وزيراً للدولة

– السيد محمد سمير حداد وزيراً للدولة

– السيد ملول الحسين وزيراً للدولة

المصدر: RT