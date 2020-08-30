سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفيما يلي قائمة بالوزراء الجدد:
– السيد المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء
– السيد العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً الدفاع
– السيد وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية والمغتربين
– السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
– السيد منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية
– السيد المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية
– السيد الدكتورة سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية
– السيدة الدكتورة سلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
– السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
– السيد عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
– السيد اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية
– السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة
– السيد الدكتور بسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي
– السيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان
– السيد المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة
– السيد طلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
– السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة
– السيد الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية
– السيد أحمد السيد وزيراً للعدل
– السيد تمام رعد وزيراً للموارد المائية
– السيد الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية
– السيد المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
– السيد بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية
– السيد الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة
– السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة
– السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
– السيد المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء
– السيد محمد فايز البرشة وزيراً للدولة
– السيد محمد سمير حداد وزيراً للدولة
– السيد ملول الحسين وزيراً للدولة
المصدر: RT