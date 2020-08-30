ليبيا – رأى عضو المؤتمر العامّ منذ عام 2012 والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عبدالرحمن الديباني أنّ ما يحدث في الغرب الليبي الآن هو بالدرجة الأولى من تجلّيات صراع بين حزبي “العدالة والبناء” و”تحالف القوى الوطنية”.

الديباني قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنّه بخصوص باآشاغا تحديدًا، غير المحسوب على التيارين، فقد أخطأ بالفعل عندما جعل جهده السياسي لقمة سائغة عند خصومه، بحسب تعبيره.

وتابع بالقول: “دولة مثل تركيا ستجد نفسها مرغمة على أن تتوقّف الآن حتى تتضح الصورة في الداخل الليبي، أما الحديث عن استغلال حفتر لهذا الصراع فهو أمر مستبعد كونه ليس مقصودًا الآن بأيّ تغيير”.