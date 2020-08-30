ليبيا – علّق عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، على القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي في حق فتحي باشاآغا، معتبرًا أنّه ليس فيه مثقال ذرّة من الحكمة.

السباعي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “القرار يخدم الطرف المعادي قولًا واحدًا. من نتائجه، قبل يومين أرتال تجوب طرابلس متحدّية وزير الداخلية، واليوم أضعافها تجوب طرابلس داعمة له، مع أنها كانت إلى عهد قريب جميعًا كتفًا لكتف في وجه العدوان وعلى تبة واحدة”.

وأشار إلى أنّ المكسب الأكبر للوطن و”لفبراير” من “العدوان” على طرابلس هو توحد هذه البنادق جميعًا في خندق واحد، مضيفًا: “فما بال السرّاج ومن حوله يعمل على تفريقها؟!”.