وأشاد السيسي بالتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية للبترول، وأعرب لدى لقائه الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، عن دعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر، أخذاً في الاعتبار التزام الشركة الدقيق في تنفيذ مشروعاتها، ووجه بمواصلة التعاون المكثف مع إيني، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها.

حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن اللقاء جاء في إطار متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.

ووفقا لراضي، فقد أشاد رئيس شركة “إيني” بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها مصر بمواقع مشروعات انتاج البترول والغاز المختلفة والتي مكنت مصر من استمرار عمل الحقول والانتاج بطاقتها.

وأكد رئيس إيني أن مصر شريكاً هاماً لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والانتاج خاصة في المنطقة الغربية البحر الاحمر.