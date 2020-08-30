السيسي يشكر المصريين على موقفهم من سد النهضة وما يحدث على حدود مصر الغربية

السيسي يشكر المصريين على موقفهم من سد النهضة وما يحدث على حدود مصر الغربية

مصر – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحية للمصريين على وعيهم وردود الأفعال على التطورات بشأن الملفات الكبرى التي تتناولها الدولة المصرية.

وقال السيسي: “تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال على التطورات والأزمات الكبيرة في المنطقة وخاصة الحدود الغربية وملف “سد النهضة”.

وأضاف: “المصريون كانوا خائفين من أن تتورط البلاد، لكن الشعب المصري شعب منتبه وحريص على إنجازاته وقلق على قواته المسلحة أو انزلاق الدولة وراء إجراء لن يكون في صالحها”.

وتابع: “أسجل احترامي وتقديري لوعي المصريين”، داعيا شباب مصر إلى تسليط الضوء على الملف الذي تطرق له.

المصدر: RT