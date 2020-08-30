ليبيا – قال المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي إنّ قرار صرف منحة الزوجة والأبناء هدفه إرضاء المواطنين، ويأتي تحت ضغط الشارع. ولكنه جاء فقط ليتحدّث عن سنة واحدة، ومع ذلك سيكون توفير الموارد لسدادها أمرًا صعبًا أمام المصرف المركزي، خصوصًا أنّ الإيرادات المحلّية محدودة وإيرادات النفط متوقّفة.

الشحومي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس السبت أوضح أنّ هناك كفاية برصيد رسوم بيع الدولار لدى وزارة المالية، بسبب استخدامها في تمويل نفقات الميزانية الحكومية، ولكنّ هذه النفقات ليست مدرجة بالترتيبات المالية لديها مما سيؤدي لتفاقم بالدين العام.